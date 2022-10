L'università Cattolica e la sfida del Pnrr per il riscatto del Sud

L’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ha deciso di festeggiare il centenario della sua fondazione riconfermando, con la manifestazione del 1° ottobre, il servizio alla società meridionale, oggi incapace di applicare la pregiudiziale del Pnrr: senza riforme nessun finanziamento. Dunque per non perdere lo storico stanziamento (complessivamente 212 miliardi di euro), sembrando impraticabile la tesi di Luigi Sturzo (il Mezzogiorno salvi il Mezzogiorno ) non rimane altro che affidarsi ad un Ateneo del Nord?

In effetti la storica tradizione meridionalista non ha fornito adeguati strumenti di politica economica, condannando cosi il Mezzogiorno al ruolo di minoranza recalcitrante, priva di una effettiva possibilità d’incidenza.

Invece esiste il meridionale che può salvare il Mezzogiorno e l’intero Paese saldandolo definitivamente all’Europa, ed è il salernitano Antonio Genovesi, titolare dal 1754 all’Università di Napoli della prima cattedra nella storia dell’Economia. Assegna allo Stato il fine della pubblica felicità, basato sulla natura relazionale della persona umana e, conseguentemente si preoccupa delle norme di accompagnamento (tributi, servizi pubblici locali) che ne assicurano l’effettiva realizzazione (Michele Troisi 1939) .

L’originalità di questo schema, da Carlo Cattaneo posto alla base della storica cultura lombarda delle autonomie locali, è stata approfondita da Donato Menichella che, nell’istituire la Cassa per il Mezzogiorno, non fu subalterno a Keynes che aveva conferito alla Tennessee Valley Autority l’autorità di un ministero federale. Invece la Cassa del Mezzogiorno fu istituita non dipendente dagli stanziamenti del governo perché, dotata di un’anima bancaria, poteva andare sul mercato a fare provvista finanziaria.

Queste anticipazioni di sensibilità oggi diffuse nell’economia contemporanea hanno trovato puntuale realizzazione nella riforma costituzionale del 2012 che dal 2016 ha sostituito la vecchia Aministrazione per procedure con l’Amministrazione per Risultati, attenta non solo alla conformità alla legge ma anche alla necessità di verificarne efficienza e congruità con gli obiettivi.

Viene cosi realizzata la riforma richiesta dal Pnrr per erogare i fondi riservati al Sud: orizzontale, perché interessa trasversalmente tutte e 6 le Missioni, abilitante perché elimina le vischiosità amministrative e, pertanto, funzionale alla programmazione delle riforme, nella prospettiva di ripresa e resilienza del sistema Paese, impostata dal Pnrr. Questa volta,rispetto ai precedenti schemi, l’intervento nel Sud nasce da un’iniziativa europea e la provvista finanziaria è a carico della Ue. Pertanto il legislatore, liberato dai condizionamenti dei vincoli di bilancio, subisce dalla Ue una fortissima costituzione in mora, per la realizzazione di riforme (Bernardo Mattarella 2017).

Occorre dunque una fortissima mobilitazione per superare le vischiosità tipiche delle riforme che, per Keynes, richiedono vent’anni per essere realizzate. Ne sono già passati 6 ma non possiamo aspettarne altri 14, perché il Mezzogiorno perderebbe per sempre questa storica occasione.

L’eccellenza, internazionalmente riconosciuta alla Cattolica in tema di analisi delle politiche pubbliche, ne fa la sede ideale per guidare questa mobilitazione generale con un’elaborazione culturale atta ad interpretare i processi economici e governarli, perché misura le sue pratiche con le reali necessita della persona umana,soggetto di diritti e doveri.

Dunque ha ragione Luigi Sturzo il Mezzogiorno può salvare il Mezzogiorno anche per l’emersione di una classe dirigente piemontese, lombarda,toscana ed emiliana di origine meridionale. Infatti oggi Torino, per la prima volta nella sua storia, ha il sindaco e l’assessore al bilancio di origini pugliesi, l’assessore al Bilancio del Comune di Milano è nato ad Eboli, quello al Bilancio della Città Metropolitana di Milano, nonché sindaco del Comune di Bollate, è nato a Lauria, il sindaco di Firenze è originario di Torre del Greco mentre Bologna ha avuto negli ultimi 10 anni un sindaco nato a Santa Maria Capua Vetere.

In conclusione il contributo di questa classe dirigente del Nord di estrazione meridionale sarà decisivo.