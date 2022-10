Tra egoismi e pagliacciate riecco la solita Europa, ma la bolletta non aspetta

Una voragine, di cui oggi la «Gazzetta» dà ampia (e tragica) illustrazione, si sta aprendo sotto i nostri piedi. Il caro- bollette non è solo questione di famiglie in affanno, bar che aumentano il prezzo del caffè o ristoranti che minacciano la chiusura. Dalle ceramiche ai frantoi, dai produttori di pane alle stazioni di servizio, nessuno è al sicuro. L’aumento dei prezzi dell’energia e dei costi delle materie prime rischia di devastare intere filiere che anziché produrre beni di consumo finiranno presto col produrre legioni di disoccupati e lasciare a spasso migliaia di imprenditori.

Tra le tante crisi che l’Occidente ha dovuto affrontare in questi anni - terrorismo, guerre, pandemie e sconquassi finanziari (e meno male che qualcuno aveva profetizzato la «fine della Storia»...) - questa è probabilmente la più velenosa fra tutte perché ti entra in casa (o in azienda) in busta da lettera e ti insegue fuori tra i banchi del supermercato e ai distributori di benzina. Nessuno è al sicuro, come detto, ma anche nessun luogo è sicuro.

Allora è naturale guardare in alto invocando, se non una soluzione, almeno un tampone. E il riferimento istintivo per tutti non può che essere l’Europa, un tempo matrigna e oggi, in larga percezione, madre comprensiva e generosa come dimostra l’azzeramento dell’antieuropeismo più radicale fra i principali competitor che si sono contesi Palazzo Chigi. A infiocchettare questa «normalizzazione» è servito, in sintesi, il Recovery Fund - l’allargamento dei cordoni della borsa per rimediare alla catastrofe Covid - presentato come la certificazione del grande «patto rinnovato» fra l’Ue e i suoi cittadini.

Ma è vero amore? Un’altra lettura suggerisce che fu il paralizzante terrore che sovranisti e populisti potessero, dopo la pandemia, imbarcare ovunque milioni di voti, cavalcando il dissenso, a convincere l’Unione ad abbandonare la cara austerità per aprire un filone inedito. Senza questa paura, probabilmente da Bruxelles avrebbero continuato a spezzare le reni a tutte le Atene del continente e a prendere a bastonate i Pigs, cioè i «maiali» del Sud, come da gergo rivelatore.

Ora che spunta un diverso problema i vecchi fantasmi, infatti, si raggrumano puntuali. Mario Draghi, che è Mario Draghi, si presentò in Europa a marzo - marzo! - per chiedere il price cap, sapendo bene dove avrebbe condotto l’oltranzismo anti-russo: prese due schiaffi e un vago «ne parliamo a settembre». E infatti siamo a ottobre e ancora se ne parla. La Germania - forte di un debito pubblico bassissimo e attraversata dalle proteste dei suoi cittadini che chiedono lo stop alle sanzioni e la riapertura del Nord Stream - ha scelto di far da sola stanziando 200 miliardi per tutelare famiglie e imprese e guardandosi bene dall’appoggiare una qualsiasi forma di tetto comune. Ovvio il motivo: così facendo le sue aziende, protette dallo «scudo», risulteranno iper-competitive e le nostre, bastonate dalle spese impossibili, iper-perdenti. Il secondo, gigantesco vantaggio competitivo acquisito in vent’anni (il primo è la moneta).

Allo scopo, Berlino manda avanti Amsterdam - come fece anche al tempo del Recovery, ricordate? - per «abbaiare» la linea dura da falchi ortodossi in faccia ai Paesi meridionali. Proprio quell’Olanda, sia detto per inciso, che ospita il famigerato Title Transfer Facility (il TTF), il fiorente hub finanziario dove, a colpi di speculazioni sui futures, si fa in sostanza il prezzo del gas europeo, giocando come sempre più sulla finanza che sulla realtà. Una prospettiva che all’Unione non dispiace affatto se è vero che un eventuale «tetto», a sentire chi comanda, comporterebbe un passo indietro sulla via delle liberalizzazioni che, appunto, sono parte del problema e non certo la soluzione. In tutto questo, il ministro francese dell’Economia, Bruno Le Maire, ha annunciato che si recherà in ufficio con il dolcevita, anziché con camicia e cravatta, per risparmiare sul riscaldamento, mentre la premier Elisabeth Borne si è portata avanti presentandosi di fronte alle telecamere direttamente con un calda e colorata felpa in pile.

Rieccola la vecchia Europa, con i suoi egoismi, le sue fughe in avanti, i suoi speculatori e le sue pagliacciate. In realtà è sempre stata lì, nascosta dalla foglia di fico del Recovery. Ma ora la vediamo meglio. Bentornata.