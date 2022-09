La libertà e la politica: oltre le elezioni diamo un senso al futuro

Le elezioni politiche propongono i nuovi governanti. Per i cittadini che hanno votato la partecipazione democratica si conclude a questo punto? Arrivederci alla prossima elezione? Direi proprio di no.

Siamo disposti a cuor leggero a privarci del potere di auto trascenderci attraverso l’esercizio creativo della libertà e della cittadinanza, a rinunciare a contribuire a dare senso al presente e al futuro? Potremmo superare la percezione di impossibilità e di impotenza se riuscissimo a recuperare un’idea nobile e ampia della politica, non riducibile all’amministrazione e alla gestione generale dello stato di cose esistente da parte di élite lontane, ma intesa come un agire di concerto come uguali e diversi con gli altri cittadini nella sfera pubblica, accettando con soddisfazione di condividere con gli altri un destino comune e una dimensione pubblica di felicità, in cui conta anche il perché si fanno le cose e il senso per cui si agisce.

Non sono astratte utopie. Le crisi degli ultimi decenni hanno riconsegnato agli Stati e alle istituzioni un ruolo che avevano perduto, di protezione e di sostegno dei cittadini, ma hanno anche confermato l’indebolimento di configurazioni gerarchizzate del potere in forme verticali assolute e l’ampliamento delle forme più diffuse plurali e complesse di esso. Proprio questo fenomeno può riaffidare ai cittadini un nuovo ruolo attivo nel cambiamento sociale e politico verso il bene comune, purché essi riescano a transitare da un ruolo di consumatori atomizzati, che non condividono con gli altri la storia del mondo in cui vivono, ad un ruolo di agenti nella costruzione sociale del comune.

Per affrontare con aspettative positive le sfide ecologica, energetica e sanitaria, economica, per sostenere la lotta solidale per l’uguaglianza e per la pace, per promuovere l’ampliamento della fascia dei diritti e la ricerca di nuova qualità nelle relazioni, nei servizi, si rende necessaria una concreta interdipendenza tra le scelte illuminate dall’alto, da parte dello Stato e delle istituzioni, e quelle dal basso; comportamenti e stili di vita dei cittadini e nuove forme generative di azione politica democratica possano creare, insieme, nuovi equilibri tra il globale e il locale, tra le istituzioni e la società civile. Le Costituzioni e le leggi, le azioni del governo, le istituzioni, definiscono i confini ideali e giuridici entro cui agiscono i cittadini, che, tuttavia, conservano una grande possibilità di azione creativa nella sfera pubblica.

Sono anch’essi responsabili del senso e del valore da assegnare al futuro corso storico, ancora imprevedibile. Non si sta evocando il sopraggiungere di schiere di anarchici o di Don Chisciotte all’attacco dei mulini al vento, ma l’attivazione di cittadini, responsabili e coraggiosi, adulti e soprattutto giovani, che condividano la forza del sogno e siano capaci di impegno pubblico.

La libertà piena è una capacità misteriosa che consente nuove nascite, nuovi inizi, molteplici forme di espressione, di creare insieme con gli altri qualcosa di giusto e di bello, che si è immaginato o sognato, progettato e scelto per tutti. Nelle città, nei quartieri, nei territori vi sono tante opportunità per occuparsi di cose che sono di interesse comune, del destino dei beni inappropriabili e dei servizi da sottrarre alla logica della merce e del mercato; vi sono tanti spazi aperti che chiedono di essere ridisegnati, riempiti di senso, valorizzati per consentire forme di vita qualitativamente diverse e una felicità pubblica più soddisfacente. È possibile una nuova democrazia «generativa» dal basso, attraverso cui è possibile prendersi cura del «comune» in collaborazione con le istituzioni, che proteggono e garantiscono, direzioni di senso e confini, ma che devono anche consentire e riconoscere cambiamenti e novità, nuove nascite, divenire capaci di donare potere anche a ciò che nasce di nuovo per dare ad esso durevolezza e stabilità.

Il tempo futuro è per tutti. Tutti possono partecipare a «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione dei cittadini al destino comune» (art. 3 della Costituzione). L’azione politica inizia col dire di sì o di no alle cose, col giudizio critico e con la immaginazione del nuovo, con l’assunzione di impegno teso a realizzare, attraverso l’incontro e il confronto dialogico gli altri, le promesse fatte sul futuro diverso, dando vita ad un nuovo ethos quotidiano. Si tratta di fare una scelta, di accettare con coraggio il rischio dell’azione politica, del nuovo e dell’imprevedibile per essere felici.