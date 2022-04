Così la guerra sta cambiando l’informazione

C’erano una volta le cronache di guerra che arrivavano giorni se non settimane dopo gli eventi. Erano i conflitti raccontati sui quotidiani da Montanelli o Barzini. Al massimo potevano contare su un telegrafo per trasmettere pochi appunti, che in redazione venivano elaborati in articoli veri e propri da giornalisti chiamati «estensori». Poi venne la tv, prima con sgranate immagini in bianconero e poi a colori. Il tempo che intercorre fra il bombardamento e la notizia andò via via accorciandosi. Ci sono sempre più inviati, fotografi e cineoperatori al seguito delle truppe, tanto che dall’altisonante appellativo di inviato o corrispondente di guerra, si passa al meno nobile giornalista embedded, cioè aggregato a uno degli eserciti in lotta e quindi come tale costretto a rispettare ordini e disciplina militare.

Dal 24 febbraio, giorno in cui è esplosa la guerra in Ucraina, abbiamo la versione più moderna di ciò che fu l’inviato di guerra. Giornali, radio, televisioni, siti online non hanno risparmiato risorse per spedire cronisti in ogni angolo della repubblica sotto attacco. Un primo elemento di novità è dato proprio dalla massiccia presenza di giornalisti: mai così tanti in un conflitto, neppure tra i più recenti. In questo esercito di cronisti tante colleghe donne, addirittura in maggioranza se si guarda alle sole televisioni. Secondo elemento è il gran numero di free lance, cioè di giornalisti non legati ad alcuna testata, ma che vendono immagini e servizi al miglior offerente. Di loro se ne servono un po’ tutti, spesso in maniera vile. Perché con un free lance non ti leghi a vita, perché se il «pezzo» non ti piace non lo pubblichi, perché se gli succede qualcosa è un problema suo. E infatti i servizi televisivi dalle zone più a rischio sono quasi tutti opera di questi giornalisti costretti a rischiare più degli altri per avere una chance. Terzo caratteristica mediatica della guerra in corso – è ovvio – il grande ruolo svolto dalla Rete. E questo sotto due aspetti: uno squisitamente tecnologico e l’altro di contenuti. I collegamenti delle redazioni con i giornalisti sul campo avvengono con regolarità e costanza; arrivano corrispondenze, immagini, interviste anche in diretta senza alcun problema. E questo grazie alla serie di opportunità offerte della Rete che ormai consente di superare tutti i limiti delle trasmissioni via cavo o satellitari.

Dal punto di vista dei contenuti siamo ormai abituati a vedere inviati che si riprendono con i telefonini mentre alle loro spalle divampa un incendio, si soccorrono dei feriti, c’è un check point di militari armati fino ai denti. Sì, abbiamo proprio l’impressione - meglio, la convinzione - di vedere la guerra e non una sua rappresentazione. Sono servizi che girano anche sui siti di testate giornalistiche oppure vanno su YouTube o su altri social. E qui le cose si complicano perché non sempre è facile capire il «quando» della notizia. Ma il mix di tecnologia e guerra non ha cambiato solo la figura e il ruolo dell’inviato, ha modificato radicalmente il format dei telegiornali. Fino al 24 febbraio la struttura scimmiottava la piramide informativa tipica dei quotidiani: all’inizio la notizia ritenuta più importante e poi via via con quelle meno rilevanti, per chiudere infine con gli spettacoli e lo sport. Lo schema era rimasto invariato anche durante i due anni di pandemia, durante i quali i telegiornali - a parte sporadiche eccezioni legate a eventi come le Olimpiadi, gli Europei o la ritirata dall’Afghanistan - sono stati praticamente monotematici. Un unico argomento: l’emergenza Covid 19 affrontata in tutte le sfaccettature, dai dati sanitari alle misure del governo, dalle polemiche alle proteste dei ristoratori. In coda, talvolta, qualche residuale notizia di esteri o di sport. Cultura e spettacoli niente, anche perché cinema e teatri erano chiusi. Oggi invece il format è stato rivoluzionato. Forse perché si temeva un calo di ascolti a causa di una nuova serie, prevedibilmente lunga, di telegiornali monotematici. È nato così il tg «a strati»: apertura, notizia sulla guerra e primo collegamento con un inviato; secondo titolo: l’andamento del Covid con servizio dedicato; terzo titolo: altre informazioni sulla guerra e collegamento con altro inviato; quarto titolo: tema politico e relativo servizio o intervista; quinto titolo: ancora notizie dal fronte e nuovi collegamenti, compresi quelli da città in qualche modo coinvolte nel conflitto come Bruxelles, Parigi, Ankara, New York; se non c’è cronaca nera (femminicidio del giorno o morto sul lavoro) servizio di spettacolo o di cultura; ennesimo collegamento con l’Ucraina (a questo punto entrano in scena i free lance) e poi l’immancabile chiusura con lo sport, anzi no: dopo lo sport c’è spesso un ulteriore aggiornamento dal fronte. Così sono confezionati oggi i nostri telegiornali.

Si è passati dal format «panino» che doveva servire a non far scoprire troppo l’orientamento partitico, al modello «pasta al forno» che (forse) non dovrebbe far scappare la gente davanti alle notizie sempre più depressive. È giusto così? I primi dati sugli ascolti dicono di sì. All’ora dei tg davanti allo schermo c’è un numero maggiore di spettatori rispetto al passato. Solo per le due edizioni serali – le principali – Tg1 e Tg2 mettono insieme oltre 10 milioni di utenti e questo nonostante un fisiologico calo di ascolti in questi mesi. È questa l’informazione televisiva che ci piace? Evidentemente sì. È questa l’informazione televisiva che ci fa capire meglio i fatti? Forse no.