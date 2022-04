Se l'infezione bellica contagia anche il dibattito pubblico

L’infezione bellica contagia anche le parole e il dibattito nello spazio pubblico? Sembrerebbe di sì leggendo le cronache e i commenti della grande stampa. Salgono i toni nello spazio pubblico e così si configura una nuova «guerra delle parole», con il professor Luciano Canfora che stigmatizza la posizione atlantista della leader di Giorgia Meloni come «neonazista», e il Corriere della Sera che definisce «belva sovranista» l’area politica che ha votato per Marine Le Pen del Rassemblement nazional, o per la Francia ribelle e populista del tribuno di sinistra Jean-Luc Mélenchon. «Belva» è riferito al 24% di francesi che ha scelto la leader frontista che si fa fotografare con i gattini e ha rotto i ponti con padre e nipote schierati su posizioni radicali? O alla sinistra creola ed emarginata dal gran ballo della globalizzazione che ha scelto i toni populisti del deputato settantenne di Tangeri? Ed estremista è la collocazione della leader del primo partito italiano, scelta da un cittadino su cinque, e distintasi per posizioni sì identitarie e intransigenti, ma espresse contemperando il rispetto dell’avversario politico? Qualcosa dunque non torna se si arroventa anche il confronto nei talk-show, e la presentazione di tesi antitetiche sulla guerra in Ucraina finisce sempre in insulti e accuse di filoputinismo o filonazismo. E con le elezioni politiche nel 2023, il trend non sembra certo destinato a rallentare.

La «guerra delle parole» in ogni caso non rende onore al pluralismo che ha segnato la storia repubblicana italiana e soprattutto non aiuta a comprendere le ragioni dell’altro in tempi tempestosi come quelli che stiamo vivendo. Può allora essere un buon esercizio civico la rilettura del saggio di Franco Cassano «L’umiltà del male» (Laterza), volume nel quale il sociologo attaccava il «narcisismo etico» di chi si erge a Cassazione in ogni vertenza intellettuale. «Il quadro generale - spiegava in una intervista a “Il Foglio” il pensatore barese - è che il bene rimane il bene e il male rimane il male». E poi evocando la «leggenda del Grande Inquisitore» di Fedor Dostoevskij, che imputava a Cristo una presunta volontà di potenza, avvertiva che «talvolta coloro che sono orientati in modo radicale verso il bene possono non accorgersi dell’ambivalenza del male e quindi incorrere in quel limite che chiamo narcisismo etico». La conseguenza della speculazione era che «il mondo terreno appare consegnato al male soprattutto perché quest’ultimo è umile e disponibile, a differenza dei migliori che talvolta sono accecati dalla propria supponenza».

Certo, è indiscutibile che la storia d’Italia sia stata cadenzata da contrapposizioni ferali dai tempi dei popoli italici fino ai guelfi contro i ghibellini, alla guerra civile che ha insanguinato il paese dal 1943 o alla satira guascona di Guareschi con descriveva i rivali rossi come «trinariciuti». Ma ci sono stati anche momenti di riconciliazione, di riconoscimento delle ragioni dell’altro, di amnistie togliattiane e di dialoghi impensabili (Giorgio Almirante ed Enrico Berlinguer che si incontravano frequentemente negli anni di piombo).

Ecco, è forse il tempo di rifuggire dalle semplificazioni, dalla «reductio ad Hitlerum» di ogni avversario nella contesa delle idee, per squalificarlo e renderlo non più legittimato al confronto. È tempo di affermare la «pace delle parole», unico antidoto all’inquinamento del dibattito nazionale. Perché pacificare lo spazio metapolitico è la precondizione per declinare regole di confronto fondate sulla civiltà del dialogo, dell’ascolto e della comprensione dell’altro. Esattamente il contrario dell’ubriacatura bellicista, della negazione dell’umanità altrui, della superiorità etica. In una parola il contrario della guerra.