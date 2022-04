Dal Covid alla guerra si torni al giornalismo più attento alle regole

Quand’è che ci siamo persi? Quando è arrivato per noi giornalisti lo switch-off che ci ha fatto diventare ciò che siamo oggi? Quando abbiamo consentito, per un click, di fare carne da macello della professione più bella del mondo? Quando abbiamo buttato nel cesso della deontologia, il limite oltre il quale non spingersi, in una foto che indugia sulla morte, in un pezzo che trabocca di particolari crudi che nulla aggiungono alla notizia, ma che molto tolgono alla dignità di chi viene raccontato? Quando e chi ha permesso, senza battere ciglio, che si intervistasse in tv la sventurata e stravolta nonna di una bimba ucraina, uccisa mentre fuggiva, per chiederle, incurante dello strazio provocato, del balbettìo, come ricordasse la nipotina?

Quando si è creduto che fosse questo il modus operandi e non quello di un maestro come Enzo Biagi che intervistava - impassibile, distaccato, rispettoso ma documentato e implacabile nel porre domande mai scontate o idiote - non le nonne dei morti innocenti, ma i potenti del mondo che decidono le guerre ?

Quando si è ritenuto che un resoconto di cronaca giudiziaria dovesse diventare una sola voce, quella di una sentenza emessa a furor di stampa, prima ancora che un processo venisse deciso?

E da quando in tv, il giornalismo dei talk (diventato un circo di bestie che a frusta rispondono) ha smesso di confrontare tesi di esperti e competenti, per lasciare che chiunque, potesse - con l’arroganza che solo gli ignoranti più beceri posseggono - urlare e confondere le idee di chi guarda? Da quando leggiamo i giornali, che pure dovrebbero essere gli ultimi baluardi di un pensiero articolato, posato, non fluido, urlato, senza la spiacevole sensazione che questo o quello siano faziosi e schierati o peggio prezzolati, e dunque non credibili? Da quando si è consentito che una ragazza uccisa brutalmente, fatta a pezzi, e gettata come immondizia fosse – per sparare bene un titolo ignobile - innanzitutto una pornostar, eppoi una vittima? Da quando una donna adulta che ha una relazione - o forse no e chissenefrega- con un ragazzo maggiorenne, diventasse in ogni titolo e in ogni dove la preside che seduce lo studente con tanto di foto e di incancellabile gogna mediatica?

Da quando il giornalismo da prurito e alito puzzolente è diventato la corsa all’hashtag più di tendenza?

C’è bisogno di ricordare che il peggio è arrivato con la pandemia: ogni giorno valeva tutto e il contrario di tutto, in una confusione terrorizzante? Solo pandemia, a tutte le ore, ovunque. Trasmissioni e tg. Paginate di giornali. E il giornalismo on line, che pure dovrebbe essere la nuova frontiera? Sempre sullo sprint di chi arriva prima: talvolta con danni così gravi sui modi e sulla forma, che si dovrebbe mettere fine a certe carriere. Quando si è ritenuto che il giornalismo - in una guerra- non debba porre domande e dubbi, scavare a fondo nei fatti, per ridursi ad un esercizio di tifoseria che manco al bar dello sport. Da quando, specie in una guerra, si è pensato di abolire la ricerca delle due verità, della doppia campana, delle due voci, per cantare tutti insieme in un coro unico che non conosce sfumature di colore. O bianco o nero: come a una partita di calcio, e guai a chi tifa per una squadra che non è la tua.

Certo: c’è chi ancora tenta di remare in direzione opposta alla deriva che pare tocchi a questo mestiere. Persino con qualche successo, nonostante tutto. E basterebbe, forse - nella speranza di direzionare le vele per mantenere una rotta di informazione libera e coraggiosa oggi più che mai necessaria - chiedersi quand’è che abbiamo deciso di sovvertire una vecchia regola di questo mestiere. Ritenere che chi scrive sia più intelligente, migliore o più furbo di chi legge. Chi legge, chi guarda la tv, non va blandito, confuso, tirato per la giacchetta di un’opinione: va informato, con più onestà e rigore possibili. E se il giornalismo, riesce, nel compito difficile ma non impossibile, di non servirgli in tavola una minestra riscaldata o cotta da altri, allora l’obiettivo è raggiunto. Il lettore si rispetta, sempre, come fosse il nostro unico giudice: per la copia del giornale che poi comprerà, o per il click che farà partire condividendo sull’infinita rete, per la radio che vorrà ascoltare, o per il telecomando con cui sceglierà dove informarsi. Altrimenti, il giornalismo muore. Quand’è che l’abbiamo dimenticato?