Guerra di notizie, ormai è vero solo ciò che piace

Non è vero ciò che è vero, ma è vero ciò che piace. Alla fine, in una guerra in cui nessuno può tendenzialmente verificare nulla e le inchieste ufficiali scarseggiano, resta solo il tifo, l’opinione partigiana che fucila e scavalca la verità, lasciata agonizzante al suolo.

È questa, nuda e cruda, la mediazione tossica su cui si sono accomodati tutti, dai più blasonati esperti ai più anonimi utenti social. Si prendano i fatti di Bucha, sobborgo ucraino a 60 km da Kiev, teatro di un massacro su cui si sta scatenando una sorta di guerra nella guerra. Per gli ucraini è la vetta massima dell’orrore russo, per i russi un clamorosa messa in scena ucraina per gettare fango sulle truppe moscovite. Dov’è la verità? Dove piace vederla. Esploratori del vero e del giusto si sono messi a scandagliare i video della tragedia fotogramma per fotogramma ma si sono dimenticati di togliersi le casacche della squadra di appartenenza. Ed è di nuovo finita a ramengo - «Il cadavere si è mosso», «No, era effetto di una goccia d’acqua» - in una cascata di inutili anglicismi (fake news, false flag, debunker) e di reciproci insulti che aiutano tutti tranne chi vuole capirci qualcosa. Che i conti non tornino, però, è un dato di fatto. I russi lasciano Bucha il 30 marzo e, nei giorni successivi, sia il sindaco della città, l’ucraino Anatoly Fedoruk, che le forze dell’ordine locali, rilasciano dichiarazioni e mostrano video senza fare alcun accenno alla presenza di cadaveri per le strade. La città è distrutta ma morti non se ne vedono. L’orrore esplode solo la sera del 2 aprile proprio quando, malignano i russi, sono tornati in loco «i rappresentanti dei media». Gli americani, per una volta, rinunciano al protagonismo e si smarcano con onestà («non siamo in grado di confermare nulla») mentre l’Onu rifiuta al momento di aprire una indagine indipendente. A rinforzo le nuove cronache da Irpin e Borodyanka aggiungono orrore a orrore portandosi dietro le solite domande su vero e non vero. E così siamo al punto di partenza, un po’ come i radioascoltatori della Cbs quando, nel 1938, quel geniaccio di Orson Welles decise di interrompere i programmi e mandare in onda, spacciandolo per cronaca, uno stralcio del romanzo La guerra dei mondi, capolavoro del suo quasi omonimo Herbert G. Wells. Mezza Inghilterra pensò di essere sotto l’attacco dei marziani ed entrò nel panico, l’altra metà rimase al suo posto. In assenza di verità, ognuno crede a ciò che gli pare, fino alla prossima smentita o conferma.

In questo continuo gioco di supposizioni e illusioni ottiche, le certezze «ucraine» invece sono solo due. La prima è quella socratica di non sapere. Una consapevolezza nobile che però apre la giostra delle deduzioni. Non potendo verificare con gli occhi si prova a ragionare a braccio ad esempio rilevando che questa infinita catena di orrori non faccia tanto il gioco dei russi quanto, piuttosto, quello di chi vuole trascinare nel conflitto una Nato finora recalcitrante o magari di qualche cancelleria in fregola da resa dei conti, anche solo economica. Ma sono pensieri scritti sull’acqua. L’unica certezza è che Putin ha già perso, anzi stra-perso, la guerra della comunicazione. Ma è un conflitto che non avrebbe mai potuto vincere nonostante, a queste latitudini, i suoi detrattori ce la stiano mettendo tutta per farlo vincere. Non è un mistero che, fin dai primi giorni del conflitto, alcuni telegiornali nazionali abbiano spacciato scene di videogiochi per immagini di guerra; o che molti illustri inviati si siano bardati con elmetti e giubbotti antiproiettili, manco fossero in una trincea della prima guerra mondiale, mentre alle loro spalle anziane signore passeggiavano serene con le buste della spesa. Il ridicolo che si somma all’incerto ed alimenta il sospetto, fin dal primo giorno.

Oggi il livello dello scontro mediatico e militare si è alzato al punto che ogni nuova notizia inclinata verso l’orrore contribuisce ad avvicinarci, un passo di più, ad un conflitto globale senza ritorno. D’altronde, i raid Nato in Serbia del 1999 furono innescati dalla strage di Racak sulla quale aleggia ancora il sospetto di un teatro costruito ad arte. Oggi, al pari di allora, il dibattito non sembra lasciare spazio alla complessità né al legittimo dubbio. Ma mai come in questa fase sarebbe necessario disinnescare la cecità da ultras. Non siamo migliori degli inglesi del ‘38 e nemmeno più attrezzati. L’unica differenza è che questo non è, ahinoi, uno scherzo di Orson Welles.