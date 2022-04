Il pacifismo? Gratifica ma non costruisce, serve la buona politica

Da tempo gli animi degli italiani non si scaldavano tanto per una guerra. Eppure il mondo è pieno di conflitti, come è stato ricordato su queste colonne. Ce ne siamo accorti perché all’improvviso è stato messo in pericolo il nostro confortevole stile di vita. Lo schieramento è il seguente: chi sostiene la necessità di fornire armi agli ucraini perché possano difendersi, linea seguita dal governo; chi invece invoca la pace a tutti i costi, aderendo agli appelli del Papa e di molti vescovi. A volte sembra di essere al bar dello sport, soprattutto se si ha il coraggio di addentrarsi in quella selva oscura rappresentata dai social.

La pace non è un fiore spontaneo, va seminata e coltivata. Nel Vangelo è scritto «beati i costruttori di pace», dunque qualcuno che deve caricarsi questo impegnativo lavoro. Organizzare manifestazioni oceaniche, sfilare sotto enormi bandiere arcobaleno, organizzare sit in è costruire la pace? No. Bisogna essere chiari sul punto, altrimenti non si uscirà mai dall’equivoco e dalle guerre. Il pacifismo, cioè tutto il movimento che ruota attorno alle richieste di pace, è un sentimento, utile come presa di coscienza sociale, gratifica l’animo di ciascuno, è palestra di consensi per qualche leader politico, ma non costruisce la pace. L’unico modo per farlo è infatti nelle mani della politica, intesa quest’ultima non come la sconfortante realtà partitica presente in Italia in questo momento, ma come arte del possibile. Per costruire la pace servono gli strumenti della politica: la mediazione, il discernimento, l’equilibrio, la lungimiranza; servono le capacità per rimuovere ingiustizie e diseguaglianze; serve l’intelligenza economica per non lasciare che i bisogni si trasformino in schiavitù.

Negli ultimi decenni è stato celebrato il funerale del primato della politica, anche per sua stessa colpa, dal momento che si è affidata a dei politicanti. Sono sotto gli occhi di tutti le giravolte dei nostri leader. Ora sono pacifisti al mattino, guerrieri di pomeriggio e imbonitori alla sera. Se ve ne fosse la possibilità, Salvini e Conte chiederebbero di entrare nel collegio cardinalizio per far sentire ancor più la loro vicinanza al Papa. Il quale, è bene ricordarlo, è quello stesso pontefice che si è sempre speso per l’accoglienza dei migranti ai quali il governo gialloverde «chiudeva» i porti. Ma la bandiera del pacifismo adesso copre tutto, anche gli interessati viavai da Mosca. La nostra società è diventata liquida perché ha una memoria labile, che scivola sulle pietre della storia. Insieme con la fine del primato della politica è stata celebrata «l’irrilevanza dei cattolici» nella vita politica. Un risultato apparso come fisiologico alla luce del generale andazzo. Programmi e consensi ormai sono figli dei social e delle comparsate televisive, superflue le idee di uomini e donne pensanti. Non è un caso se la metà degli italiani preferisce il divano alle urne. Allora i cattolici - che fanno benissimo a impegnarsi nel volontariato, ad accogliere i profughi dall’Ucraina, ad organizzare la solidarietà - dovrebbero porsi una domanda: sono diventati irrilevanti loro per la politica o è accaduto il contrario, cioè la politica è diventata irrilevante per i cattolici? Perché se così fosse i sacerdoti, i vescovi e tutti coloro che oggi – giustamente – invocano la pace dovrebbero chiedersi se per caso non hanno contribuito in qualche modo all’irrilevanza della politica nella vita dei credenti.

Ciò che emerge con evidenza è la scarsa voglia di sporcarsi le mani con la cosa pubblica. O meglio, mi impegno in politica se ne ottengo soldi, potere, carriera. E se ci riesco, non lascio più la politica, anzi metto l’Attak sulle poltrone. Ma costoro sono i politicanti, coloro che ci hanno portato a queste situazioni, non sono costruttori di pace. I politicanti credevano che acquistare gas fosse solo una scelta economica tra i prezzi più convenienti. Non vedevano che stavano consegnando l’Italia in mano a un satrapo, arricchendo lui e i suoi compari. Eppure dovevano ricordare la lezione ricevuta dai Paesi arabi nel 1973. Niente, lo sguardo sempre solo fino al naso. Non difetta solo la memoria nel nostro tempo caratterizzato da un eccesso di comunicazione. Difetta anche il principio di realtà. Da oltre un mese siamo di fronte a un popolo - quello ucraino - che difende la sua libertà. Ha eletto democraticamente - al contrario di altri - un presidente che, per il sacrosanto diritto a difendersi, chiede armi a chi può dargliele. Non sarà uno stinco di santo, ma non è neppure un despota che vuol salvare il suo trono. La guerra è in corso e il principio di realtà dice che per arrivare a un tavolo di pace bisogna combattere, oppure ci si arrende e si soccombe. I costruttori di pace oggi devono accettare di misurarsi con questo paradosso perché hanno sbagliato ieri. E se non vogliono che la stessa situazione domani si verifichi altrove - leggi Cina con Taiwan, leggi Nordcorea col Giappone - devono lavorare adesso per la pace. Ma per fare questo serve la politica, non i politicanti, buoni solo per animare i talk show in televisione.