Caro bambino che nasci al Sud sei sfigato 6 volte, tra Pnrr, asili, scuole e bandi

Caro bambino che nasci al Sud, tu sei sfigato non una volta ma due. Eri sfigato prima del Piano Nazionale di Resilienza e Rilancio (Pnrr), quando non avevi asili nido come i bambini che nascevano al Centro e al Nord. Sei sfigato anche ora che il Pnrr ha deciso di darti asili per colmare il divario con i bambini del Centro e del Nord. Perché se ora un solo bambino del Sud decide di nascere oltre il numero di nascite calcolato per il 2035, non solo non avrà alcun asilo nido. Ma chissà se qualcuno si occuperà addirittura di lui, non essendo previsto che nasca: come si permette di smentire le statistiche?

Perché questo è avvenuto, grazie alla gelida logica dei tecnici, non diciamo burocrati altrimenti si offendono. Il numero di asili nido attribuiti al Sud, è stato calcolato in base alla previsione di quanti bambini del Sud ci saranno appunto nel 2035. Calcolato insomma tenendo conto del calo delle nascite, cioè della desertificazione demografica.

Ma l’aumento di asili previsto appunto dal Pnrr, non è stato deciso anche per consentire a più bambini di nascere, dato che sapendo di avere asili ci potrebbero essere più mamme stimolate a farli nascere? Niente da fare, non sono previsti. E chi non nasce secondo le previsioni, è come se non nasca. Niente asilo, così impara a nascere imprevisto. Cosa è questa anarchia delle culle?

Ma tu, caro bambino del Sud (previsto dalle statistiche o fuori quota), sei sfigato anche una terza volta. Perché nascere al Sud non è una iattura da varie & eventuali. Finora le amministrazioni delle città meridionali in cui nasceresti sono state talmente prosciugate dai tagli dello Stato da non avere più neanche gli occhi per piangere. Lo ha ammesso (onestamente) anche il ministro Brunetta, il quale si è precipitato a fare concorsi per le assunzioni. Tanto insufficienti finora, che quelle amministrazioni non sono state in grado di fare i bandi per partecipare alla distribuzione dei fondi per i nuovi asili.

Con la scadenza che è stata prorogata fino a ieri senza che se ne conoscano ancora i risultati.

Perché tu devi sapere, caro bambino che nasci al Sud, che sei sfigato anche una quinta volta. Questi bandi, infatti. Scusate, sappiamo che fra asili nido (0-2 anni) e scuole per l’infanzia (0-6 anni) il Centro-Nord è oltre il 33 per cento, il Sud a poco più del 15 per cento. Quindi si sapeva come rimediare: spendendo al Sud il necessario per colmare il divario. No, i bandi. Se tu Comune del Sud partecipi al bando con un progetto (che non sei in grado di fare), hai gli asili. Se non partecipi (perché non hai i dipendenti per fare il progetto), non hai gli asili.

Tanto che con grande solidarietà umanitaria, il sindaco di Milano, Sala, è venuto incontro al Sud: se non è capace di fare i progetti per avere soldi e asili, quei soldi ce li prendiamo noi. Ma perché non vadano inutilizzati, mica altro.

I bandi sono il sistema rapido per allargare il divario fra Nord e Sud proprio mentre si dice di volerlo ridurre. Un divario che vede con asili pubblici il 25,5 per cento dei bambini lombardi, il 31,7 di quelli emiliani, il 31,6 di quelli toscani. E invece il 13,2 di quelli pugliesi, il 7,4 di quelli campani, il 12,2 di quelli lucani, l’8,1 di quelli siciliani. Servono oltre 18 mila asili pubblici in Puglia e quasi 2500 in Basilicata perché il bambino pugliese e quello lucano non siano ancora sfigati.

E invece anche loro, come tutti gli altri del Sud, sono sfigati anche una sesta volta. Perché succede che se un Comune aggiunge fondi di suo a quelli statali, ha un premio che gli fa vincere il bando. E chi fra Nord e Sud ha più fondi da aggiungere a quelli statali? Saprebbero rispondere, stando in tema, anche i bambini.

Durante la recente visita a Napoli, il premier Draghi ha detto che «dobbiamo ammettere l’esistenza di una questione meridionale, ma dobbiamo allo stesso tempo evitare che si riduca a sterili rivendicazioni». D’accordo. Non dovrebbe essere sterile rivendicazione il diritto di un bambino di Minervino Murge di avere un asilo nido pubblico come il bambino di Montebelluna. Perché un asilo nido pubblico aggiunge istruzione precoce a chi lo ha e la sottrae a chi non lo ha.

Poi ci meravigliamo se il bambino del Sud sei volte sfigato, alla nascita (abbia o no il diritto di nascere) piange di più di uno non del Sud. Al Sud nascono con gli occhi aperti.