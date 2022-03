Il profumo dei soldi inonda la guerra e chi sta a guardare

La nostra vita stampata sulle banconote. Il profumo dei soldi che arriva sempre più alle narici (e alle radici) dell'umanità. Da quando siamo diventati così? È una domanda che sarebbe meglio non fare a noi stessi, perché alla fine l'amara e realistica risposta è che da sempre la «religione» del denaro impregna le nostre malandate coscienze. Ma riflettere, sì, possiamo, quando a più riprese sentiamo affiancare pericolosamente le storie di decine di migliaia di vittime di un Paese bombardato ai milioni di euro e di rubli, a quel fattore «S» (oltre ai soldi, ci sono sesso e sangue) che pare faccia muovere l'interesse universale. Sì, purtroppo sono temi paralleli ancora oggi, nel 2022: come ai tempi del Paleolitico o dell'Età del Ferro, quando i gruppi di primati che vivano vicini lottavano per le risorse. Lo si pensa ascoltando coloro che elencano i giacimenti ucraini, i depositi di gas russi, il potere degli oligarchi, i denari che sarebbero confluiti nella nostra economia occidentale, già lacerata dal Covid.

La guerra è sinonimo di povertà, sia umana che economica e la prima dovrebbe prevalere sulla seconda, scuoterci e farci male ancora più della seconda. Questo avverrebbe in un pianeta normale, non nei nostri tempi aridi. «Ma quelli, i russi, hanno i soldi», è un'affermazione che in una società presunta avanzata non si dovrebbe ascoltare. Può anche essere utopico reagire a questa deficienza etica globale, ma va almeno rilevato: cosa possono avere in comune una massa di cittadini ucraini uccisi, deportati, depredati della loro esistenza, con il valore di un'economia «fiorente»? E i fiori che sarebbero fioriti nei cannoni, da quanto tempo sono sfioriti? Questo stesso pensiero inumano è quello che si ascolta da parte di chi invece gode nella speranza di una disfatta, di un Putin-Napoleone che finisca con le sue truppe annientate nel gelo, con le famiglie russe annientate anch'esse da una guerra che forse potranno non condividere, costrette a far risse nei supermercati per accaparrarsi lo zucchero, la farina. L'angoscia e la paura hanno la stessa faccia quando esplode un conflitto ed è una faccia che è meglio non guardare. E invece, quando guardi a lungo nell'abisso, l'abisso guarda dentro di te. Lo sapeva bene Nietsche, il cui Zarathustra scese dalla montagna al mercato per portare insegnamenti all'umanità. Oggi, invece, l'insegnamento è deformato, perché c'è internet, c'è la confusione, c'è la negazione dei princìpi umani. La parola «etica» sembra così desueta, che nemmeno gli influencer del vintage la potrebbero più resuscitare.

Vedi in video i cadaveri ucraini senza sepoltura e pensi a chi ha torto e chi no; vedi una famiglia trucidata mentre fugge e pensi che «però da noi arrivavano i big spender», l'inglesismo che adesso identifica i ricchi che non pagano le tasse e scorrazzano nei superyacht. E ancora: vedi un teatro, un centro commerciale, le città intere bombardate, i bambini sotto i missili e pensi che, no, il pacifismo non dà risposte, è inutile. Il cinismo sì, il pacifismo no. Due sostantivi che, nonostante facciamo rima, per fortuna sono agli antipodi. Quelli che si dicono realisti sanno sempre tutto e pontificano, chiacchierano. In questo panorama spoglio, desolato, esplode sensuale il profumo dei soldi, quello che un tempo era pecunia non olet, ma che adesso è una morale di vita. Quasi un contraltare: meno ne abbiamo e più li eleviamo culto insindacabile. E Il colore dei soldi, che è anche il titolo di un bel film di Martin Scorsese (1986), con Paul Newman e Tom Cruise, il cui personaggio Eddy lo svelto, era alle prese con il biliardo e con il danaro, entrambi verdi. Non aveva pace, ma aveva dollari Eddy. Non pensava – così come non lo pensiamo più noi – a quante cose le banconote non possono comprare, ossia beni non secondari di cui lamentiamo sempre la carenza: tempo, amore, serenità, salute, fiducia, rispetto. Ma questa è un'ovvietà che farà storcere il naso ai più. E allora rifugiamoci nella saggezza del grande Dostoevskij, che ai suoi tempi, molto prima che qualcuno pensasse di bandirlo come russo-putiniano, già diceva che il denaro, odiosamente, può tutto... e avrà questo potere fino alla fine del mondo. Giorno in cui moriremo tutti insieme, sia carichi di soldi che poveri in canna.