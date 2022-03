Energia, la tempesta perfetta ci fa rimpiangere l’antica «lezione» dei trulli

BARI - Alla fine del primo ventennio di questo secolo esperti, futurologi, scienziati e politici (pochi) ritenevano la questione ambientale dell’intero pianeta come la madre di tutti problemi. E così sembrava anche nella percezione comune. Inquinamento, alluvioni, ghiacciai scomparsi, erosione delle coste, fenomeni atmosferici sempre più estremi affollavano le cronache quotidiane. La causa era sempre la stessa: i mutamenti climatici. L’uniformità di vedute lasciava presagire che ben presto agli annunci trionfalistici di riduzione dei gas serra sarebbero i seguiti i fatti, cioè leggi e misure perché si difendesse la povera Terra malata. Per la banale ragione che non abbiamo un altro pianeta su cui trasferirci. Poi è arrivata la pandemia, che ha colto tutti di sorpresa. Qualcuno ha provato a ricordare che anche questa era figlia del rapporto degradato fra uomo e ambiente, ma il susseguirsi delle ondate di contagi e i colpi continui assestati al sistema economico hanno spostato l’attenzione su altre priorità. Adesso la guerra in Ucraina, che pure covava da tempo e neppure tanto sotto la cenere. Quando lo scontro con il virus sembrava vinto – o almeno così ci si illudeva – un’altra mazzata. Questa volta figlia non dell’ambiente violentato, ma di quello che a torto era stato definito come «secolo breve». Altro che breve, secolo lunghissimo che ripropone odio, metodi e tragedie già vissute tre generazioni fa.

Gli effetti sono devastanti per il fiaccato Occidente. La guerra d’invasione russa sta provocando una crisi energetica senza eguali, minando l’intero sistema economico mondiale. E l’Italia – notoriamente a corto di petrolio, gas e nucleare – dopo essere uscita a testa alta dal vortice pandemico sta di nuovo precipitando. È curioso notare come la pandemia sia nata a 8.600 chilometri da noi (è la distanza fra Roma e Wuhan) e la guerra in corso a 1.700 chilometri. È la globalizzazione bellezza e non possiamo farci niente. Per ora si stanno cercando rimedi d’emergenza, pannicelli caldi perché tutto il sistema non crolli. Se l’incipiente bella stagione farà calare i consumi di energia per riscaldarci, il turismo è destinato a subire conseguenze pesanti per i costi dei trasporti alle stelle. La verità è che non sappiamo quando la guerra finirà e potremo tornare alla cosiddetta «normalità». Quella «normalità» che già inseguivamo da due anni e che appena ci sembra a portata di mano sfugge e ci lascia in un nuovo sconforto. È bastato che il governo – un po’ imprudentemente – annunciasse che dal 1° aprile finiva lo stato d’emergenza e quindi anche tutti gli obblighi connessi, che si è passati al «liberi tutti». Non dal 1° aprile, ma dai primi di marzo. E adesso il virus rialza la testa, gli ospedali tornano a riempirsi e anche il bilancio dei morti sale. Ma ormai siamo assuefatti alla macabra contabilità che dai media ci entra in casa. Ogni giorno è un rosario di lacrime e dolore. Anche questo non sarà senza effetti. C’è una generazione di giovani che sta soffrendo per il Covid e che ora vede addensarsi nuove nuvole all’orizzonte. Perché se la guerra è lontana, è vero anche che sta facendo saltare i bilanci familiari e con essi la cena fuori nel week end o l’uscita in auto con gli amici. Manco di pane e pasta ci si può saziare e un panino al salame costa ormai come un piatto di caviale.

Della crisi ambientale i media non parlano più e il volto di Greta Thunberg è stato sostituito dalle facce rigate di lacrime delle migliaia di madri ucraine in fuga. Ma questo non significa che il problema sia risolto. Anzi, la scelta di tornare a usare il carbone per far fronte alla penuria di gas aggraverà la situazione. Altro che i cieli limpidi sulle città che, nonostante tutto, il lockdown ci aveva regalato. In Italia c’è già un altro guaio in vista: se non ci saranno piogge abbondanti ora al Nord l’estate sarà senz’acqua, tenendo anche presente che con i costi dell’energia elettrica alle stelle bisogna dimenticarsi dei climatizzatori. Così ci ricorderemo delle scelte imbecilli di progettare edifici in vetro e cristalli come se fossimo in Finlandia. L’abbiamo fatto pure alle nostre latitudini, buttando nel cestino la lezione dei trulli. Doveva pur esserci una ragione se per secoli si è costruito con pietra e tufi e dei climatizzatori non si sentiva il bisogno. Tra forze della natura, malvagità umana ed epidemie sembra proprio di essere al centro di una tempesta perfetta. Siamo su una barca in balia delle onde e senza che si veda la linea di terra. Almeno che questa tempesta faccia perdere, soprattutto a chi è chiamato a governare e a pensare il futuro, un po’ di hybris, quella tracotanza umana che gli antichi greci narravano facesse arrabbiare gli dei. Sì, perché la «normalità» perduta e cui ora aneliamo ci sembrava naturale averla, avevamo dimenticato che era stata una conquista di chi ci ha preceduti. Ma la «normalità», come la pace, ha bisogno d’essere costruita attraverso le mille attività umane: dalla politica alla scienza, dall’arte alla medicina, dalla letteratura alla tecnica. O questa tempesta perfetta sarà ancora lunga.