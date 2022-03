Trasporti e Pnrr per un Mezzogiorno finalmente veloce

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede interventi senza precedenti per ridurre le disuguaglianze territoriali e accelerare il recupero del divario in termini di infrastrutture e mobilità, che ancora penalizza le aree meridionali. È recente l’annuncio che il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile destinerà al Sud investimenti per circa 34 miliardi: si tratta del 56% degli oltre 61 miliardi complessivi per il Paese. Sembra insomma che si sia finalmente realizzato che le infrastrutture per la mobilità sono la chiave della riduzione dei divari Nord-Sud. Se si darà corpo al Piano sarà possibile accelerare la realizzazione di opere attese da decenni. Si pensi in particolare, per la Puglia, alle opere relative all’alta velocità/capacità ferroviaria per passeggeri e merci per la linea Napoli-Bari. Questa linea esemplifica bene il gap tra Nord e Sud. Napoli e Bari sono le due città più importanti del Meridione peninsulare, capoluoghi delle due regioni che da sole raggiungono oltre il 40% della produzione di questa parte del Paese. Eppure le due città non sono ancora collegate direttamente dalla ferrovia e per giungere a Napoli ci vogliono, in treno, un cambio e 3 ore e 38 con il servizio più veloce. In termini relativi, Bari è più vicina a Roma che a Napoli.

Se si allarga lo sguardo alle linee che da Roma vanno verso il Nord, e che attraversano anch’esse la catena appenninica, il risultato è sconfortante.

La tratta Roma-Padova è 20 km più lunga di quella Roma-Bari (395 contro 374 km), ma per percorrerla in treno sono sufficienti 3 ore, un’ora in meno rispetto alle 4 ore (e anche più) che servono ad arrivare sulle rive dell’Adriatico dalla capitale. Le differenze non finiscono qui. Le frequenze dei collegamenti sono molto diverse, nonostante il recente arrivo di Italo abbia migliorato la situazione per la Puglia: 41 collegamenti al giorno sulla Padova-Roma, 10 sulla tratta Bari-Roma. Il differenziale nelle tariffe – pari a pochi centesimi a chilometro – non spiega le differenze.

L’immagine dell’Italia che emerge calcolando le frequenze nei collegamenti è disarmante. L’Italia della connettività ad alta velocità sembra un gigante dai piedi d’argilla. Pensiamo alla tratta Adriatica, per la quale si è ancora fermi al piano di fattibilità. Eppure gli investimenti su questa linea sarebbero strategici, per lo sviluppo industriale, per la logistica e per le maggiori aree portuali dei territori interessati, come per esempio, Ravenna, Ancona, Bari, Brindisi e Taranto. Senza parlare della sostenibilità ambientale, che nei prossimi anni non sarà un optional di lusso, ma uno dei prerequisiti indispensabili per qualsiasi sviluppo economico territoriale.

In relazione alle tratte che consentono connessioni «diagonali», come la Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia il PNRR promette molto. Si prevede che i tempi di percorrenza siano ridotti di 30 minuti sulla tratta Napoli-Taranto (via Battipaglia), rispetto alle attuali 4 ore circa con il servizio diretto e la linea ferroviaria sarà adattata per consentire il passaggio dei treni merci. È anche confermato il completamento, già previsto, della Ferrandina-Matera. Si tratta di investimenti pesanti, attesi, programmati da tanti anni: è con un senso di incredulità con cui si guarda allo snocciolarsi dei numeri!

Ma gli ambiti in cui il PNRR promette investimenti significativi nella mobilità toccano tutti i nodi dolorosi della carenza infrastrutturale del Meridione, dalle tratte accessorie e complementari della rete autostradale, alla sua riqualificazione, alla questione dell’accessibilità delle aree turistiche. Un capitolo a sé riguarda gli investimenti green, cioè misure per migliorare la mobilità e gli spostamenti locali e per ridurre l’inquinamento nei centri urbani.

Se e quando questi investimenti saranno «messi a terra», come ora si usa dire, essi porteranno a ripensare tutto il sistema della mobilità meridionale, compreso quello aereo. Esso viene generalmente valutato come uno dei punti forti del Sud del Paese soprattutto dove, come in Puglia, l’apertura del mercato agli operatori low cost ha avuto il duplice effetto di ampliare il ventaglio delle destinazioni e calmierare i prezzi. Ma in realtà, per esprimere tutto il suo potenziale, il trasporto aereo deve avere il pungolo di una competizione intermodale con servizi ferroviari moderni e un sistema autostradale di livello europeo. Sono dunque molte le ragioni per le quali la sfida del rilancio del Sud passa oggi, in massima parte, dall’attuazione del PNRR sulla mobilità e le infrastrutture delle regioni meridionali.