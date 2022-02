Pnrr, basta confusione: crescita e riequilibrio gli obiettivi primari

Inizia oggi la collaborazione con la «Gazzetta» di Antonello Garzoni, ordinario di Economia Aziendale ed esperto di strategie competitive nonché rettore dell’Università Lum «Jean Monnet» di Casamassima (Bari)

Con i primi bandi entra nel vivo la partita del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che vede ancora una volta divisi Nord e Sud in una inutile battaglia per la conquista dei fondi. Da un lato, imprenditori manager e politici del Nord che inneggiano ad una sempre maggiore efficienza, come richiamato dalle stringenti policy in termini di formulazione di domande e rendicontazione richieste dalla Unione Europea. Dall’altro una classe dirigente meridionale non sempre compatta, che invoca la clausola del 40% come salvaguardia, più che come opportunità.

Vi è, inoltre, una consapevolezza diffusa che i fondi del PNRR debbano essere destinati all’innovazione tecnologica e al miglioramento delle condizioni ambientali del Paese, quasi da far pensare che sia questo il fine ultimo dei fondi che sono in arrivo. Cerchiamo di fare chiarezza, evitando di confondere obiettivi e strumenti.

Il Next Generation Europe nasce con la finalità di sostenere, in modo solidale tra i Paesi membri dell’Unione europea, interventi finalizzati al rilancio dell’economia dopo un evento tragico e ancora parzialmente in atto qual è l’emergenza pandemica. Si tratta, per larga parte, di prestiti dati dalla UE ad uno dei Paesi per consentirne una rapida ripresa sulla base di obiettivi specifici dichiarati preliminarmente, nonché assoggettandosi ad una serie di riforme in grado di modificare in modo permanente lo status quo normativo e regolamentare.

In Italia, il piano progettato dal Governo ha preso il nome di «ripresa e resilienza», in ciò richiamando la capacità di un materiale di recuperare la sua forma originaria dopo aver subito una forte sollecitazione che ne ha comportato la deformazione. In ecologia, un albero è più resiliente di un altro se è in grado di piegarsi al vento senza spezzarsi, ritornando nella posizione iniziale allorquando l’evento perturbante è passato. Forse non tutti sanno che la parola «resilienza» deriva dal latino resalio. In uno dei suoi significati più diffusi ai tempi dell’Impero Romano, il termine era riferito alla circostanza in cui occorreva «risalire» da una barca che si era capovolta. Chi era più abile, ovvero chi era più resiliente, era dunque in grado di tornare a bordo prima di altri.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza interpreta questa capacità di ripresa identificando come obiettivi dichiarati, come finalità ultima, la riduzione di divari che da sempre attanagliano il Paese: il divario tra Nord e Sud, che dai tempi della questione meridionale non ha trovato soluzione; il divario di genere, su cui ritengo si debba incidere con un cambiamento di cultura; il divario dell’occupazione giovanile, che vede i giovani protagonisti del futuro sviluppo del nostro Paese.

In questo, i tre assi del PNRR (digitalizzazione, transizione ecologica e inclusione) sono solo gli strumenti con cui si può lavorare per consentire un riequilibrio dei divari del nostro Paese e favorire la crescita. Transizione digitale e transizione ecologica devono ridurre il divario, non accrescerlo! Così non sembra nella dialettica collettiva che anima il dibattito su chi più merita questi fondi e sui criteri per la ripartizione definiti dagli applicativi ministeriali.

Quando sento che le risorse del PNRR devono andare prioritariamente alle realtà già oggi efficienti, ritengo che non si stia lavorando per colmare il divario. Chi è avanti continuerà ad andare avanti. Chi è indietro resterà indietro. Non mi sembra la politica che la Germania ha usato nella riunificazione, di cui tutti abbiamo visto gli effetti sulla crescita del Pil e il rafforzamento della struttura industriale e produttiva.

Questo non significa pensare ad un Sud piagnone e assistenzialista, che chiede risorse a fondo perduto. Significa pensare ad un Sud moderno e competitivo, che vuole giocare un ruolo centrale per lo sviluppo del Paese. Una piattaforma logistica che proietta l’Italia al centro del Mediterraneo. Un nuovo grande mercato pensato per accogliere e integrare culture e popoli diversi, portandoli a bordo dell’Europa.

E allora interpretiamo la missione del PNRR in chiave di sostegno dei punti di forza del Paese, facendo crescere le filiere industriali e sviluppando le opportunità per le nostre imprese. L’investimento del 40% nel Mezzogiorno non deve essere visto come un vincolo, ma come una grande opportunità di rilancio, di riduzione del divario, di riequilibrio territoriale.

Nel Mezzogiorno certo non mancano le risorse umane e, anche grazie all’Europa, vi sono risorse economiche non indifferenti. Sta a noi, ed anche ai nostri rappresentanti politici, favorire la diffusione di una logica competitiva che spinga il Sud verso nuove sfide, arginando quella continua emorragia di cervelli di giovani formati e competenti che abbandonano le nostre terre. Il futuro che ci attende si scrive ora.