Borsa: Europa apre positiva, Parigi la migliore (+0,82%)

MILANO, 14 OTT - Apertura positiva per le Borse europee. Francoforte sale dello 0,66%, Parigi fa meglio e guadagna lo 0,82% mentre Londra in avvio segna una crescita dello 0,63 per cento. All'indomani di una buona seduta e dei generali rialzi segnati dai listini in Asia i futures americani danno buoni segnali e contribuiscono a rinvigorire le piazze finanziarie del Vecchio Continente. (ANSA).