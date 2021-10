Energia:Donnarumma, grandi imprese sono locomotive del Paese

ROMA, 13 OTT - "Le locomotive del nostro Paese sono le grandi imprese, anche quelle a partecipazione pubblica come Terna, organizzate per pianificare e realizzare importanti investimenti e, grazie alle loro competenze, necessarie per la ripresa del Paese". Lo ha dichiarato l'amministratore delegato e direttore generale di Terna, Stefano Donnarumma, nel corso dell'evento "La sfida della transizione ecologica", organizzato da Terna nell'ambito delle iniziative dell'Asvis. Quanto alle sfide che il Paese si trova ad affrontare, per Donnarumma occorre un "approccio privatistico con responsabilità pubblica. A mio avviso - ha spiegato - sono quattro le parole per mettere in piedi una valida execution: risorse, anche umane, competenze, organizzazione e regole". "Per la transizione ecologica serve una cultura dell'ascolto e del confronto, senza barriere. Serve aprirsi a diverse discipline, non esiste un expertise più importante dell'altra", ha sottolineato. "Transizione ecologica ed economia circolare sono concetti che si uniscono. L'umanità e i suoi bisogni stanno diventando nuovamente centrali nella pianificazione internazionale", ha concluso. (ANSA).