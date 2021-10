Borsa: Milano gira in negativo (-0,2%), male molte banche

MILANO, 13 OTT - Milano gira in negativo (-0,2%), mentre le altre principali Borse europee sono migliorate. A Piazza Affari, dove lo spread è in salita a 102,9 punti, col rendimento del decennale italiano allo 0,89%, sono in rosso molte banche, da Carige (-3,1%), Unicredit e Banco Bpm (-2%) a Bper (-1,7%) e Intesa (+0,9%). Male anche quelle commerciali, da Mediobanca (-1,4%) a Banca Generali e Banca Mediolanum (-1,3%). In calo i petroliferi, col greggio in discesa (wti -0,7%) a 80 dollari al barile e il brent a 82,8 dollari, con l'Opec che ha tagliato le stime per la domanda del 2021,da Saipem (-2%) all'impiantistica di Tenaris (-1,5%) e a Eni (-1,4%). A correre sono la paytech Nexi (+2,4%), i farmaceutici con Diasorin (+3,2%) e Recordati (+2,4%) e nel lusso Moncler (+2,9%). Bene nell'industria Prysmian (+2,2%) e Interpump (+1,5%). Bene per i semiconduttori Stm (+1,5%). Tra le auto piatta Stellantis, in calo Ferrari (-0,9%). Tra i titoli a minore capitalizzazione volano Seco (+7,2%) e Gabetti (+7,1%), male Immsi (-3,8%) e Triboo (-3,6%). (ANSA).