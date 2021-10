Nielsen, raccolta pubblicitaria torna a livelli pre-covid

MILANO, 13 OTT - Il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia chiude agosto piatta rispetto allo stesso periodo del 2020, portando la raccolta pubblicitaria dei primi otto mesi a +21,3%. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified e dei cosiddetti Over The Top, l'andamento nel periodo gennaio-agosto si attesta a +21,9%. "Con il mese di agosto il mercato pubblicitario torna agli stessi valori del 2019, +0,1% sul periodo gennaio-agosto 2019, - spiega Alberto Dal Sasso, AIS Managing Director di Nielsen - E' stato recuperato completamente quanto perso nei primi 8 mesi del 2020". (ANSA).