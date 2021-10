Green Pass:Electrolux,venerdì sciopero 8 ore in Trevigiano

VENEZIA, 13 OTT - Nello stabilimento Electrolux Italia di Susegana (Treviso) inizierà con una giornata di otto ore di sciopero il periodo in cui per accedere ai posti di lavoro sarà necessario esibire il certificato di avvenuta vaccinazione contro il contagio da Covid-19. Lo hanno annunciato oggi le rappresentanze sindacali interne della sede trevigiana del colosso svedese del bianco, al termine di un'assemblea durante la quale è emersa la difficoltà dei non vaccinati di individuare farmacie o altri punti autorizzati all'esecuzione dei tamponi, i quali dovranno essere integralmente a carico del lavoratore. (ANSA).