Borsa: Milano si porta in parità, sprint Diasorin e Prysmian

MILANO, 12 OTT - Piazza Affari si porta in parità in attesa dell'avvio degli scambi Usa, i cui futures sono in lieve rialzo. In calo lo spread a 101,5 punti, con il rendimento annuo dei titoli decennali allo 0,905%. Gli acquisti si concentrano su Diasorin +3,72%), Prysmian (+2,64%), Inwit (+1,92%), Saipem (+1,43%), A2a (+1,32%) e Tim (+1,22%). Prese di beneficio su Tenaris (-1,61%), dopo la corsa della vigilia sulla scia delle quotazioni del greggio, che ripiega leggermente oggi (Wti -0,24% a 80,33 dollari al barile), e dei metalli. In calo anche Exor (-1,29%), Moncler (-1,02%) e Bper (-0,68%) insieme a Banco Bpm (-0,65%). Poco mosse Intesa (+0,2%) e Unicredit (+0,08%), contrastate Mps (+0,54%) e Carige (-0,19%). (ANSA).