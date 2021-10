Coca Cola Hbc, emissioni zero entro il 2040

ROMA, 12 OTT - Coca-Cola HBC annuncia l'impegno a raggiungere zero emissioni nette lungo l'intera catena del valore entro il 2040. Lo si legge in una nota. "Dopo aver già ridotto del 25% le proprie emissioni nell'ultimo decennio", si legge, l'azienda si impegna entro il 2030 a ridurre di un ulteriore 25% le emissioni di CO2 lungo tutta la filiera negli scope 1, 2 e 3 definiti dal Protocollo Ghg, ovvero il sistema di rendicontazione delle emissioni riconosciuto a livello globale, con un'ulteriore riduzione del 50% nel decennio successivo. Per ridurre il 90% delle emissioni nello scope 3 derivanti da terze parti, Coca-Cola HBC rafforzerà le partnership già esistenti con i propri fornitori. Laddove le emissioni non potranno essere eliminate del tutto, l'azienda le ridurrà investendo in altre misure di salvaguardia del clima. "Questo impegno - ha detto Zoran Bogdanovic, Ceo di Coca-Cola HBC - è la destinazione finale di un viaggio che abbiamo iniziato molti anni fa. È pienamente in linea con il nostro obiettivo di sostenere lo sviluppo socioeconomico delle comunità in cui siamo presenti e di ridurre sempre più il nostro impatto ambientale. Sebbene non disponiamo ancora di tutte le risposte, il nostro piano, il relativo track record e le varie partnership ci permetteranno di raggiungere questo importante risultato". (ANSA).