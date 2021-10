Borsa: l'Europa in ordine sparso, bene i petroliferi

MILANO, 11 OTT - Vanno in ordine sparso verso fine seduta le principali Borse europee, mentre Wall Street migliora, ma i mercati restano volatili, secondo gli analisti. In lieve rialzo l'oro (+0,2%) a 1.757 dollari l'oncia. Salgono le quotazioni del minerale di ferro (+1,3%) a 780 dollari la tonnellata e scendono quelle dell'acciaio rebar (-1%) a 5.750 dollari la tonnellata. Continua a crescere il greggio (wti +1,9%) a 80,9 dollari il barile e il brent a 83,8 dollari. Scende un po' il gas naturale in Europa (-0,2%) a 87,4 dollari al MWh. In Europa si mantiene in deciso positivo Londra (+0,6%), trascinata dalle quotazioni di alcuni minerali, e guadagna qualcosa Parigi (+0,1%). Debole Francoforte (-0,1%) e in calo Madrid (-0,7%) e Milano (-0,6%), dove lo spread Btp-Bund è stabile, a 103,7 punti e il rendimento del decennale italiano allo 0,91%. L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, è piatto (-0,03%). A guadagnare è soprattutto il comparto energia e tra i petroliferi spiccano Polski Koncern (+3,2%)e l'impiantistica di Tenaris, con Omv (+2,2%) e Bp (+2,1%). Corrono le industrie mineralogiche e metallurgiche. In particolare Norsk Hydro (+5,4%) nell'alluminio, Kghm Polska (+7,1%) e Antofagasta (+4%) nel rame, Thyssenkrupp (+5,2%) e ArcelorMittal (+4,7%) nell'acciaio, nell'estrattivo Anglo American (+5,2%) in testa. Tra i farmaceutici bene soprattutto Bayer (+2,1%) e Orion (+2,9%). In ordine sparso le banche, con rialzi per alcune, come Standard Chartered (+2,8%) e Hsbc (+2,2%), e ribassi per altre, come Danske Bank (-1%) e Banco Bpm (-2,2%). In forma le auto, a iniziare da Renault (+3,6%) e Daimler (+2,9%). Male la maggioranza delle utility, come Enel (-2,9%), Orsted (-2%) e Endesa (-1,9%). Nell'industria guadagni per alcune compagnie aeree, come Deutsche Lufthansa (+2,4%) e Ryanair (+1,5%), non per il trasporto aereo, a guardare ad esempio InPost (-5,4%) e Dsv (-2,2%). (ANSA).