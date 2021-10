Borsa: l'Europa in calo con l'apertura debole di Wall Street

MILANO, 11 OTT - Proseguono in calo le principali Borse europee, dopo l'apertura debole di Wall Street, con l'eccezione di Londra (+0,5%), spinta dalle quotazioni delle materie prime. La peggiore è Madrid (-0,7%), seguita da Francoforte (-0,2%) e Parigi (-0,01%). In linea mIlano (-0,7%), con lo spread Btp-Bund sostanzialmente stabile, a 103,6 punti, e il rendimento del decennale italiano allo 0,91%. L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, cede quasi lo 0,3%, schiacciato da informatica utility e industria, mentre vanno bene energia, materiali e finanza. Tra i semiconduttori i più pesanti sono Nordic Semiconductor (-3,1%) e Soitec (-1,9%), tra le utility Orsted (-3,4%), Enel (-2,6%) e Endesa (-2,1%). Nell'industria male soprattutto il trasporto aereo di InPost (-3,8%) e Dsv (-3%). Positiva la maggioranza delle banche, in particolare Hsbc (+2,2%), Lloyds (+2,4%) e Standard Chartered (+2,9%) e Natwest (+3,1%), con qualche eccezione, come Danske Bank (-1,1%) e Banco Bpm (-1,5%). Nel mineralogico-metallurgico corrono soprattutto l'alluminio, con Norsk Hydro (+5,6%) e il rame con Kghm (+6,7%) e Antofagasta (+4,5%). Forti molti petroliferi, da Polski Koncern (+3,5%) a Bp (+2,2%), col greggio sempre in salita (wti +2,1%) a 82,4 dollari al barile e il brent a 84,1 dollari. In calo il gas naturale in Europa (-0,91%) a 86,9 euro per MWh. (ANSA).