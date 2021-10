Ita: sindacati, nessuno sciopero nel giorno del decollo

ROMA, 11 OTT - Non ci sarà nessuno sciopero del trasporto aereo per venerdì 15, giorno della partenza di Ita, in quanto si è "fuori dai termini" per proclamarlo mentre continueranno "almeno fino a giovedì" assemblee e presidi dei lavoratori di Alitalia. Lo si apprende da fonti sindacali. Per lunedì o martedì della settimana prossima è poi previsto un nuovo incontro al Ministero del Lavoro con i sindacati per mettere a punto un testo che allunghi la cigs fino al 2023 per i lavoratori Alitalia che non sono stati assorbiti da Ita. Al momento la cigs è stata prorogata fino al settembre 2022. (ANSA).