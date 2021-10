Spread Btp-Bund: in rialzo verso 104 punti

MILANO, 11 OTT - Il differenziale tra Btp e Bund è a 103,9 punti, in rialzo rispetto ai 102,7 punti della chiusura di venerdì. Secondo i dati della piattaforma Bloomberg, ha toccato finora un minimo di 100,7 punti in apertura, verso le 8.20. Il rendimento del decennale italiano è allo 0,921%, in aumento rispetto alla chiusura di venerdì, allo 0,875%. Al momento ha toccato un minimo allo 0,872% in apertura e un massimo allo 0,926% intorno alle 12.50. (ANSA).