Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,51%)

TOKYO, 11 OTT - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in negativo, in scia alla contrazione degli indici azionari a Wall Street, dopo il dato deludente dal mercato del lavoro Usa, e in attesa di maggiori chiarimenti in Giappone sulla manovra fiscale delineata dalla nuova amministrazione del premier Fumio Kishida. In apertura il Nikkei cede lo 0,51% a quota 27.906,78, con una perdita 142 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si svaluta sul dollaro a 112,20, e sull'euro a 129,80. (ANSA).