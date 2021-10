Bce: Panetta, urgente regolamentare i crypto-asset

ROMA, 08 OTT - "C'è voluta una grande crisi per far far un balzo in avanti alla regolamentazione delle banche, e un'altra per affrontare i rischi degli intermediari finanziari non bancari. Non dobbiamo aspettare un'altra crisi per regolamentare una finanza sempre più digitalizzata con nuovi player globali". Lo ha detto Fabio Panetta, consigliere esecutivo della Bce, riferendosi ai crypto-asset a una conferenza di alto livello organizzata dalla Bank of England. Panetta ha aggiunto che "una regolamentazione è necessaria, ma non sufficiente. Anche le banche centrali dovranno andare sul digitale" con una valuta che soddisfi la domanda del mercato. (ANSA).