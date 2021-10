Scuola, città, imprese,gli appuntamenti di 'Voci sul futuro'

ROMA, 08 OTT - Città, istruzione, imprese. Sono gli argomenti delle tre nuove puntate di "Voci sul futuro", forum in streaming realizzati da ANSA con l'Alleanza dello sviluppo sostenibile in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021 con la collaborazione di Wind Tre: un viaggio con esperti e protagonisti dei diversi settori per approfondire gli aspetti dello sviluppo sostenibile, individuare le trasformazioni in atto e suggerire spunti per il futuro. Martedì 12 ottobre alle 14:00 si parlerà di Futuro delle città con il Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta ed un intervento di Luca Ponti direttore 5 G e Iot di Wind Tre mentre il 14 alle 15 sarà la volta della Rettrice dell'Università di Roma La Sapienza, Antonella Polimeni per un dialogo sull'istruzione. Al futuro delle imprese è dedicato l'appuntamento di martedì 14 con la direttrice generale di Confindustria Francesca Mariotti e l'intervento di Roberto Basso Direttore External Affairs and Sustainability di Wind Tre. Voci sul futuro sono in streaming su ANSA.it, festivalsvilupposostenibile.it e sulle pagine Facebook di Ansa e ASviS. Il Festival dello Sviluppo sostenibile, organizzato dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, si tiene dal 28 settembre al 14 ottobre in tutta Italia, con oltre 600 eventi dedicati alla sostenibilità economica, sociale, ambientale e istituzionale. (ANSA).