Cina: Banca centrale, avanti con stretta anti-monopolio

PECHINO, 08 OTT - La Cina rafforzerà la supervisione del settore dei pagamenti online e continuerà la sua stretta anti-monopolio, indicando il proposito con il giro di vite regolamentare sui colossi tecnologici nazionali. "Continueremo a cooperare con le autorità anti-trust per frenare i monopoli e affrontare attivamente la discriminazione degli algoritmi e altre nuove forme di comportamenti anticoncorrenziali", ha affermato il governatore della Banca centrale cinese Yi Gang, intervenendo ieri alla Bank for International Settlements in un convegno sulla regolamentazione del settore. (ANSA).