Borsa: Asia chiude in rialzo, attesa per dati Usa su lavoro

MILANO, 08 OTT - Le Borse asiatiche chiudono in rialzo in scia all'andamento positivo dei listini statunitensi. I mercati accolgo con soddisfazione l'accordo raggiunto al Congresso americano sull'incremento del tetto del debito, in attesa dei dati sul mercato del lavoro Usa. Resta alta l'attenzione sull'andamento dei prezzi delle materie prime, con in testa gas e petrolio, con gli investitori che temono un rallentamento della ripresa economica globale. In netto rialzo Tokyo (+1,34%). Sul fronte valutario lo yen sul dollaro si rivaluta a 111,89 e sull'euro a 129,20. Si avviano verso la chiusura in positivo anche Shanghai (+0,52%), Shenzhen (+0,65%) e Hong Kong (+0,23%). In lieve flessione Seul (-0,11%) mentre è in rialzo Mumbai (+0,62%). Sul fronte macroeconomico in arrivo la bilancia commerciale della Germania. Dagli Stati Uniti attesi i dati sui nuovi lavoratori dipendenti non agricoli , l'indice delle retribuzioni, il tasso di disoccupazione e le scorte all'ingrosso. (ANSA).