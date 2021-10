Borsa: Milano sfiora i 26mila punti, rally Enel e Stellantis

MILANO, 07 OTT - Ha chiuso in rialzo dell'1,51% Piazza Affari, sfiorando i 26 mila punti toccati l'ultima volta lo scorso 27 settembre, alla vigilia del martedì nero dell'allarme sull'inflazione del presidente della Fed Jerome Powell, con 215 miliardi andati in fumo in Europa. Brillanti gli scambi per 2,8 miliardi di euro di controvalore, anche se al di sotto degli oltre 3 miliardi delle ultime due sedute. In rialzo a 104,2 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento in calo allo 0,854%, 3,7 punti, in meno, assai più che nel resto d'Europa. Sugli scudi Stellantis (+3,8%), tra le migliori in Europa e sulle ipotesi degli analisti di Bloomberg di un miglioramento del rating a Bbb. L'hanno seguita Buzzi (+2,95%), sulla scia delle recenti raccomandazioni degli analisti, ed Enel (+2,6%), replicando il balzo delle multiutility spagnole in vista di un possibile intervento del Governo di Madrid per cancellare le misure introdotte per calmierare il caro-bollette. La corsa del greggio nel finale di seduta (Wti 1,42% a 78,52 dollari al barile) non ha giovato a Eni (-0,67%), colpita insieme a Saipem dal calo delle quotazioni del gas (-10,73% a 96,58 euro al Mwh ad Amsterdam). Una circostanza che ha favorito in verità l'insieme dei listini europei. Giù anche Leonardo (-0,42%) e Recordati (-0,45%), brillanti invece i titoli del risparmio gestito, da banca Generali (+2,13%) a Mediolanum (+1,84%), insieme a Intesa (+1,41%), dopo i dati sulla raccolta. Bene Bper (+1,14%), più cauta invece Unicredit (+0,47%). Segno meno per Banco Bpm (-0,32%), pesanti Mps (-1,78%) e Carige (-2,39%). Cauta Mediobanca (+0,49%), più brillante Generali (+0,94%). (ANSA).