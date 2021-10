Antitrust: istruttorie su mancata prescrizione bollette acqua

ROMA, 07 OTT - L'Antitrust ha avviato cinque istruttorie e notificate 7 moral suasion a società attive nei servizi idrici. E' quanto si legge in una nota secondo cui l'Autorità è intervenuta per far rispettare la corretta applicazione della prescrizione biennale. In base alle segnalazioni di consumatori e alle informazioni acquisite dagli stessi gestori, è emerso che numerose società non avrebbero applicato correttamente la prescrizione biennale. I comportamenti segnalati riguardano il mancato accoglimento delle istanze di prescrizione sui crediti presenti in bolletta e anche l'omessa informativa nelle bollette degli stessi crediti prescrivibili. (ANSA).