Sanpellegrino presenta il Bilancio do sostenibilità 2021

MILANO, 07 OTT - Riduzione dell'impatto ambientale delle proprie attività, delle emissioni climalteranti, dei consumi energetici e dei rifiuti prodotti. Sono questi in sintesi gli obiettivi perseguiti e raggiunti dal Gruppo Sanpellegrino, illustrati nel Bilancio di Sostenibilità 2021. Grazie a una politica aziendale orientata alla crescita sostenibile, spiega il Gruppo, "nel 2020 Sanpellegrino ha generato significative ricadute socio-economiche creando 2,5 miliardi di euro di valore condiviso lungo la filiera in Italia, pari a 2,8 volte del proprio fatturato (893 milioni di euro) generando un contributo equivalente allo 0,15% del PIL". Dal 2011, spiega il Gruppo, il 100% dell'energia elettrica acquistata in tutti i suoi siti produttivi deriva da fonti rinnovabili certificate; inoltre l'azienda ha progressivamente diminuito i propri consumi energetici diretti e indiretti con una flessione del 6% nel 2020, rispetto all'anno precedente. Grazie a diversi interventi nei propri stabilimenti, sono state ridotte anche le emissioni climalteranti, "che nell'ultimo anno hanno visto una flessione del 7% rispetto al 2019". Inoltre, la produzione di rifiuti è stata ridotta del 13% rispetto al 2019 e il 45% dell'acqua viene trasportato su mezzi a ridotto impatto ambientale. Tutti i materiali di confezionamento utilizzati da Sanpellegrino - plastica, vetro e alluminio - sono al 100% riciclabili e il Gruppo sta incrementando l'utilizzo di plastica riciclata nelle proprie bottiglie con l'obiettivo di utilizzare, in media, entro il 2025, almeno il 50% di PET riciclato. Implementati anche i piani di logistica sostenibile che oggi consentono di trasportare il 45% dell'acqua su mezzi a ridotto impatto ambientale. L'azienda privilegia i trasporti su rotaia e predilige mezzi alimentati a GNL (Gas Naturale Liquefatto). Sanpellegrino ha intensificato anche i propri sforzi per contrastare i cambiamenti climatici impegnandosi ad annullare le emissioni. "Il percorso di riduzione delle emissioni - sottolinea il Gruppo - consentirà di raggiungere la carbon neutrality dell'intero portafoglio prodotti del Gruppo entro il 2025". (ANSA).