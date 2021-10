Borsa: Europa in rialzo, tornano acquisti

MILANO, 07 OTT - Torna la propensione al rischio tra gli investitori, si allentano le tensioni e i listini in Europa rimbalzano. L'indice Stoxx Europe 600 sale in avvio di seduta dell'1,3%, con utility, minerari i settori delle costruzioni. Londra apre in progresso dell'1,04%, Francoforte dell'1,24%, Parigi dell'1,08% e Milano dell'1,28 per cento. (ANSA).