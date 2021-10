Borsa: Asia rimbalza con Alibaba e Tencent

MILANO, 07 OTT - Rimbalzano con vigore i listini in Asia, con gli acquisti concentrati sui tecnologici. Alibaba (+5,8%), Tencent (+4,26%) e Taiwan Semiconductor (+2%). Manufacturing sono stati tra i maggiori contributori all'avanzamento dell'indice di riferimento. Hong Kong sta guadagnando il 2,7%, Taiwan ha già chiuso e si è fermata a +1,96 per cento. Bene anche Tokyo che sta salendo dello 0,5%, Shanghai dello 0,9 per cento. Il rally, osservano gli operatori di mercato, è arrivato dopo la chiusura di Wall Street in rialzo su un possibile accordo per aumentare il tetto del debito a dicembre. L'attenzione si sposta ora sulla riapertura dei mercati cinesi locali dopo la lunga vacanza della Golden Week, e anche sul rapporto sui salari non agricoli degli Stati Uniti previsto per venerdì. (ANSA).