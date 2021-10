Petrolio: Wti in lieve calo su aumento scorte Usa

ROMA, 07 OTT - Sono in lieve calo le quotazioni del greggio Wti dopo i dati sull'aumento delle scorte Usa più alte del previsto: i contratti di riferimento passano di mano a 77,05 dollari al barile, in discesa dello 0,5% sui prezzi di ieri sera a New York. Resta stabile ancora sopra gli 81 dollari al barile invece il Brent a quota 81,08 dollari (ANSA).