Ita: Altavilla, il 15 si parte, sciopero vergogna nazionale

ROMA, 06 OTT - "Il 15 si parte, è un impegno che ci siamo presi come azienda e che è stato ribadito ieri dal viceministro Castelli. Il nostro compito è fare tutto quello che è necessario per portare a casa questo obiettivo". Lo ha dichiarato il presidente esecutivo di Italia Trasporto Aereo, Alfredo Altavilla, a margine del EY Digital Summit. "La trattativa per le assunzioni è ben che finita. Sono tutti a bordo e hanno firmato il contratto che abbiamo inviato loro", ha detto Altavilla, aggiungendo: uno sciopero per il giorno 15 "mi sembrerebbe una vergogna nazionale e qualcosa che danneggerebbe l'immagine del nostro Paese a livello internazionale. Non riesco veramente a comprendere come possa essere un argomento di pressione". (ANSA).