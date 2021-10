Acciaio: A.Marcegaglia, 2021 record, il nostro miglior bilancio

ROMA, 06 OTT - "Siamo pronti a cogliere il clima positivo del mercato e le innumerevoli opportunità che offre sia per l'acciaio al carbonio che per gli speciali", spiega Antonio Marcegaglia alla guida dell'omonimo gruppo metalsiderurgico insieme alla sorella Emma, dalla nona edizione di 'made in steel', la più grande fiera del sud europa dedicata alla filiera dell'acciaio. "Il bilancio si annuncia come il migliore della storia della nostra azienda con numeri da record. I dato del primo semestre fotografano ricavi per 3,6 miliardi, più 56% sullo stesso periodo del 2020, +40 sul 2019. Il che vuol dire che in proiezione - sottolinea ancora il presidente - dovremmo riuscire a toccare i 7,5 miliardi, il livello più alto di fatturato mai raggiunto. In questi primi sei mesi l'Ebitda è stato di 303 milioni, più di quanto realizzato nell'intero 2020. Un risultato che ci fa guardare con slancio al futuro e a diverse operazioni di sviluppo e di investimenti per proseguire sul sentiero della crescita con scelte che potranno riguardare sia l'inox sia il carbonio e operazioni di M&A in Italia e all'estero". (ANSA).