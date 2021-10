Carburanti: Qe, prezzi su, benzina self a 1,696 euro

ROMA, 06 OTT - Prosegue la corsa dei carburanti: secondo le elaborazioni di Quotidiano Energia il prezzo medio della benzina modalità self sfiora 1,7 euro a 1,696 euro (da 1,691 del dato di ieri) . Il prezzo medio praticato del diesel, sempre in modalità self, sale a 1,549 euro al litro (ieri 1,544). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato cresce a 1,832 euro/litro (ieri 1,828). La media del diesel va a 1,693 euro al litro (ieri 1,689) . Sono in salita anche i prezzi praticati del Gpl che vanno da 0,754 a 0,761 euro al litro (no logo 0,742). Il prezzo medio del metano auto si posiziona invece tra 1,195 e 1,638 (no logo 1,303) con un aumento del valore minimo e una diminuzione di quello massimo. (ANSA).