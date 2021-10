Ita: Castelli, governo conferma partenza il 15 ottobre

ROMA, 05 OTT - "Il governo conferma che la partenza operativa di Ita avverrà il 15 ottobre ed è fiducioso che tutte le parti coinvolte vorranno lavorare in modo determinato e ragionevole per raggiungere quest'obiettivo". Lo ha detto la viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli, in audizione alle Commissioni riunite Trasporti della Camera e Lavori pubblici del Senato sul piano industriale e avvio di Ita. La viceministra ha sottolineato che Ita "deve produrre valore nel tempo e deve essere profittevole e redditizia" ed "i ricavi sono attesi in crescita, da 1,8 miliardi di euro del primo anno a 3,3 miliardi nel 2025 con il pareggio in termini di Ebit che verrebbe raggiunto tra il secondo e terzo bilancio operativo". Inoltre a fine piano nel 2025 "sono previsti 8.400 dipendenti di cui 3.700 del ramo volo, 2.600 di handling, 1.000 di manutenzione e 1.100 di staff", ha specificato Castelli, spiegando che che le linee guida prevedono che la nuova società "sia dimensionata con assoluta coerenza col piano industriale e quindi con l'evoluzione della domanda attesa, e definisca un nuovo contratto di lavoro a condizione di mercato". (ANSA).