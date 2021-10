Petrolio: Wti vola ai massimi da 2014, Brent a 80 dollari

NEW YORK, 04 OTT - Il petrolio vola a New York. Le quotazioni del Wti schizzano a 76,99 dollari al barile, ai massimi dal 2014. Vola anche il Brent che sale a 80 dollari al barile. Sempre nella giornata di oggi L'Opec+ si è accordata per un aumento graduale della produzione di 400.000 barili al giorno per novembre. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando un delegato. (ANSA).