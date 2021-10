Azimut Markeplace, l'amazon dei servizi finanziari alle pmi

MILANO, 04 OTT - Azimut insieme a Step lancia Azimut Marketplace, piattaforma fintech per fornire servizi finanziari alla piccole e medie imprese italiane con in programma di fare altrettanto in Spagna, Portogallo e Brasile. La joint venture, dove il gestore italiano ha una quota del 43,5%, punta a raggiungere il pareggio bilancio nel 2023 quando conta di avere come clienti 42.500 imprese, 550 milioni di credito erogato e 23,5 milioni di ricavi. L'obiettivo è di fornire credito, e non solo, a 82.000 imprese nel 2026 strappandole alle banche tradizionali. "Abbiamo già avviato le istanze per registrare Marketplace come agente assicurativo e agente dei servizi di pagamento", ha indicato Marco Montagnani, amministratore delegato di Azimut Marketplace durante un incontro con la stampa. Assicurazioni e depositi andranno così ad ampliare le proposte che già dall'inizio dell'anno prossimo vedranno la piattaforma offrire conti correnti per le imprese. ''Lo possiamo fare senza trasformarci in banca" ha sottolineanto Paolo Martini, ad e direttore generale di Azimut Holding. "Azimut Marketplace è il nuovo Amazon dei servizi finanziari per le pmi", ha aggiunto. (ANSA).