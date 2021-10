Evergrande preannuncia una nota su una importante operazione

MILANO, 04 OTT - Evergrande ha comunicato in una nota che la sospensione delle sue azioni dalle contrattazioni della Borsa di Hong Kong è stata decisa "in attesa di un annuncio" della società in merito a una "importante transazione". Secondo indiscrezioni rilanciate dalla piattaforma di informazioni finanziare cinesi Cailian, Hopson Development Holdings, le cui azioni sono state egualmente sospese dalle contrattazioni di Borsa, starebbe pensando di rilevare il 51% della controllata dello sviluppatore immobiliare, Evergrande Property Services Group, per circa 40 miliardi di dollari di Hong Kong, pari a circa 5,1 miliardi di dollari. Denaro che potrebbe servire ad allentare la pressione sul gruppo, oberato da oltre 300 miliardi di dollari di debito e a rischio default in occasione di ogni scadenza debitoria. (ANSA).