Lavoro: Cgia,col Tfr salario minimo orario a 9 euro già oggi

VENEZIA, 02 OTT - Salario minimo per legge a 9 euro lordi all'ora? Non serve, c'è già. Lo sostiene l'ufficio studi della Cgia di Mestre affermando che se conteggiamo anche la liquidazione, istituto che tra i grandi Paesi d'Europa è presente solo in Italia, nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti dalle principali associazioni datoriali e sindacali, la retribuzione oraria è già oggi superiore ai 9 euro lordi. Questo anche in quasi tutte le categorie dell'artigianato che, tradizionalmente, è il comparto che conta i livelli retributivi d'ingresso più bassi tra tutti i settori economici del Paese. (ANSA).