Borsa: Milano torna in rosso (-0,6%), in calo molte banche

MILANO, 01 OTT - Torna in rosso Piazza Affari (-0,6%) nel pomeriggio, in linea con le altre principali Borse europee e con Wall Street che perde via via terreno. A Milano molte banche in calo, da Fineco (-1,9%9a Banco Bpm e Intesa (-0,7%), Unicredit (-0,4%), come nel resto d'Europa. In controtendenza Bper (+2,1%), Mps (+0m7%) e Carige (+0,2%). Male i farmaceutici, da Diasorin (-3,2%) a Recordati (-2,2%). Giù Cnh (-3,6%), con fonti di stampa che hanno riportato voci sul destino della divisione off highway col possibile ritorno in campo di Faw e Hyundai. Male le auto con Stellantis (-1,6%), i semiconduttori con Stm (-1,5%). Negativa molta industria, da Buzzi (-1,2%) a Amplifon (-1%). In linea coi petroliferi europei Eni (-0,7%) e nell'impiantistica Tenaris (-0,4%), meglio Saipem (+0,6%). Corre praticamente isolato nel listino principale il lusso di Moncler (+2,6%), nell'energia bene Terna (+1,6%) e Enel (+1,5%). Tra le banche d'affari in forma soprattutto Mediolanum (+0,9%). Tra i titoli a minore capitalizzazione corsa di Sabaf (+8,6%) e Salcef (+7,5%), tonfo di Eprice (-13,1%) e Bioera (-7,3%), fermato nelle contrattazioni al ribasso. (ANSA).