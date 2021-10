Borsa: Milano in positivo (+0,1%), banche in ordine sparso

MILANO, 01 OTT - Sale verso la zona positiva Piazza Affari (+0,1%), la migliore tra le principali Borse europee. A Milano, con lo spread sceso a 103,3 punti e il rendimento del decennale italiano calato allo 0,79%, sono in ordine sparso le banche. In rialzo Bper (+1,4%), Mps (+0,8%) e Carige (+0,4%), piatta Unicredit (-0,07%), in calo Intesa (-0,4%) e Fineco (-1,1%). In forma la paytech Nexi (+1,6%). Vola il lusso con Moncler (+2,5%), bene Cucinelli (+0,7%) e Ferragamo (+0,6%). Nel comparto energia salgono Terna (+1,8%) e Enel (+1,6%), tra i petroliferi, col greggio in calo (Wti -0,4%) a 74,6 dollari al barile e il Brent a 78 dollari, guadagna Saipem, è piatta Tenaris (-0,04%) nell'impiantistica e perde Eni (-0,5%), quest'ultima in linea con il comparto in Europa. Male le auto con Stellantis (-0,7%), giù Cnh (-1,9%), mentre fonti di stampa hanno riportato voci sul destino della divisione off highway col possibile ritorno in campo di Faw e Hyundai. In discesa i farmaceutici, da Diasorin (-2,1%) a Recordati (-1,3%). Tra i titoli a minore capitalizzazione vola Sabaf (+9,5%) e corre Autogrill (+5,5%), il giorno dopo i conti aggiornati a fine agosto. Tonfo per Eprice (-14%), male Bioera (-5%). (ANSA).