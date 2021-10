Borsa: Milano cede (-1,25%) con Cnh e Stellantis

MILANO, 01 OTT - La Borsa scivola in avvio (-1,25%) in linea con quanto fanno gli altri listini europei tra i timori legati al rialzo del prezzo del greggio e sul cattivo segnale arrivato dagli Usa col rinvio del maxi piano per le infrastrutture voluto dal presidente Biden. Ad essere più colpite sono le aziende più legate alla ripresa delle economie, ora messa in dubbio. A Piazza Affari la peggiore è Cnh (-3,16%) con Exor (-2,8359 e Stellantis (-2,38%). Male anche Amplifon (-2,48%). Resistono i titoli più difensivi come Terna (-0,07%), Inwit (-0,42%) e Snam (-0,44%) (ANSA).