Ita: compra 28 Airbus, partner strategico

ROMA, 30 SET - Ita ha scelto Airbus quale "partner strategico per la flotta", firmando un Memorandum of Understanding con il gruppo per l'acquisto di 28 aeromobili, nello specifico: 10 Airbus A330neo, 7 aerei della famiglia Airbus A220 e 11 della famiglia A320neo, per questi ultimi "le consegne inizieranno dopo il completamento del Business Plan". Così la newco in una nota. Secondo indiscrezioni di stampa, il costo dei 28 aeromobili è di circa 1,5 miliardi. La newco ha anche siglato un accordo con la società Air Lease Corporation per la fornitura in leasing di altri 31 velivoli Airbus di nuova generazione, fra aerei di lungo, medio e corto raggio. Complessivamente Ita acquisirà nell'arco di piano "56 aerei Airbus in leasing a condizioni significativamente più vantaggiose di quelle riservate ad Alitalia", sottolinea la società. (ANSA).