Borsa: Europa chiude in calo, Francoforte -0,7%

MILANO, 30 SET - Chiusura in calo per le principali Borse europee che risentono del clima di incertezza alimentato dai dati sull'inflazione, in forte crescita nel Vecchio Continente, e da alcuni dati macro deludenti, come il pmi manifatturiero cinese e quello sui sussidi di disoccupazione negli Usa, cresciuti più delle attese, nonostante la revisione al rialzo (+6,7%) del pil americano del secondo trimestre. A Francoforte il Dax ha chiuso in calo dello 0,68% a 15.260 punti, a Parigi il Cac 40 ha ceduto lo 0,62% a 6.520 punti mentre a Londra il Ftse 100 ha perso lo 0,31 % a 7.086 punti. (ANSA).