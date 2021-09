Intesa, emissioni green bond mondiale supera trilione euro

MILANO, 28 SET - Le emissioni di green bond a livello mondiale hanno avuto notevole impulso nel 2021 e lo stock di titoli circolanti emessi per finanziare progetti ambientali ha superato il trilione di euro. E' quanto emerge da un report sui Green Bond a cura della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. Nel primo semestre 2021 le emissioni di green bond, prosegue il report, hanno raggiunto i 230 miliardi di euro superando quelle realizzate nel 2020, pari a 210 miliardi. Le emissioni governative green europee realizzate da inizio anno ad oggi sono pari a 39 miliardi di euro e lo stock di debito in essere ha raggiunto 105 miliardi. La Francia è il primo paese per volumi di emissioni governative con un ammontare emesso dal 2017 ad oggi pari 40 miliardi. La Germania, dopo aver emesso 11,5 miliardi di green bond nel 2020, si appresta a chiudere il 2021 con 12,5 miliardi. Le emissioni governative green nel 2021 sono cresciute rispetto al 2020 anche grazie all'ingresso di nuovi emittenti sul mercato. Oltre all'Italia che ha emesso il primo Btp green a marzo, la settimana scorsa la Spagna ha collocato la prima obbligazione green per 5 miliardi con scadenza 20 anni. Le emissioni di green bond governativi europei proseguiranno anche nel quarto trimestre e, secondo le nostre stime, a fine 2021 raggiungeranno 47 miliardi di euro, quasi il doppio rispetto al 2020. (ANSA).