Borsa: Europa in calo con tecnologici, occhi su Forum Bce

MILANO, 28 SET - Borse europee in rosso con l'indice d'area, lo stoxx 600, che perde un punto percentuale con vendite in particolare sui titoli legati ai tecnologici e, a seguire, immobiliare e industriali. Seduta a parte per l'energia con il caro petrolio e il brent che tiene gli 80 dollari al barile. Tra le singole Piazze la peggiore è Parigi (-1,17%), poi Francoforte (-0,72%) e Milano (-0,69%). Londra (-0,4%) e Madrid (-0,48%) viaggiano sugli stessi livelli. A pesare è soprattutto il rialzo dei rendimenti dei bond. Lo spread tra Btp e Bund si muove sopra i 102 punti con il rendimento del decennale italiano ad un passo dallo 0,84 per cento. Sotto la lente del mercato c'è soprattutto l'intervento a Sintra al Forum della Bce della presidente Christine Lagarde. Oltreoceano è invece atteso il presidente della Fed Powell in audizione alla Commissione banche del Senato americano. Sono in calo anche i future su Wall Street così come fronte cambi l'euro sul dollaro. La moneta unica scambia a 1,1683 sul biglietto verde. A Piazza Affari restano le evidenze di Eni (+1,48%) e Bper (+1,84%). Sotto pressione invece Stm (-4%) in scia alla crisi dei semiconduttori. (ANSA).